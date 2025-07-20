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Слава находится на грани нервного срыва: «Принимаю винишко»

Певица Слава пожаловалась, что находится на грани нервого срыва
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nastya_slava/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что употребляет алкоголь, поскольку тревожится из-за тяжелого графика.

Сланевская опубликовала в личном блоге несколько роликов, в которых поделилась, что с 18 по 20 июля у нее не будет времени на отдых. Знаменитость уточнила, что ей предстоит сделать перелет, перенести долгую поездку и отыграть концерты.

«У меня сейчас будет нервный срыв или обморок… Хотя, я принимаю винишко! Поездочка была нервная, хочется забыть все, как страшный сон», — заявила знаменитость.

Также Слава продемонстрировала поклонникам то, как «лечится» бокалом красного вина и бутербродами с колбасой. До этого певица уже делилась с поклонниками, что на протяжении шести лет заедала и запивала алкоголем сильный стресс. Звезда отмечала, что периодически садилась на диету и начинала заниматься спортом, но надолго этой решимости не хватало.

В августе 2022 года звезда сделала подтяжку груди, липосакцию рук, живота, ног, спины и подбородка. Исполнительнице пришлось потратить на это три миллиона рублей, но она говорила, что не видела другого решения проблемы.

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