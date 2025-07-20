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Собчак и Бузова обменялись колкостями со сцены VK Fest: «Ксения, пусть вас не штормит!»

Телеведущая Ксения Собчак подшутила со сцены над прикрывающей живот Бузовой
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Ольга Бузова/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Телеведущая Ксения Собчак и певица Ольга Бузова обменялись со сцены VK Fest колкостями друг с другом, пока в конфликт не вмешался Прохор Шаляпин. Видео инцидента публикует RUDRA MEDIA в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Профессионализм Оли не могу не отметить: смотрите, как она элегантно рукой прикрывает милый животик, чтобы больше не было никаких фотографий неприятных», — пошутила Собчак, комментируя поведение Бузовой.

В ответ исполнительница сказала: «А я посмотрела на вас, Ксения, и буду прикрывать животик!» Тогда Прохор Шаляпин попытался разрядить обстановку, напомнив знаменитостям, что с их деньгами можно вообще ничего не прикрывать.

«Успокойтесь, Ксения. Пусть вас не штормит!» — обратилась Бузова к Собчак напоследок.

19 июля певица Ольга Бузова появилась на VK Fest в образе Мэрилин Монро. Она надела парик в стиле легенды кино 50-х, белое вечернее платье в пол с вырезом на груди и меховое болеро. На мероприятии артистка призналась, что надела накидку, чтобы прикрыть живот. Бузова пошутила: «Женщина без животика — как квартира без мебели».

Ранее стало известно, что Полина Гагарина открыла VK Fest в Москве исполнением гимна России.

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