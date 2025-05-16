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Сын Кадышевой требовал 1 млн рублей за своего ребенка и воровал у матери

Сын Кадышевой Григорий требовал 1 млн рублей от экс-жены Бирюковой за ребенка
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Сын певицы Надежды Кадышевой Григорий Костюк требовал миллион рублей от экс-супруги, племянницы заммэра Москвы Анжелики Бирюковой за разрешение на выезд сына за границу. Об этом сообщила сама Бирюкова в письме, зачитанном на передаче «Малахов».

Женщина вспомнила, что Костюк бросил ее, когда их сыну было восемь месяцев. Бирюкова ушла на прогулку с мальчиком, оставив мужа дома. Когда она вернулась, то не обнаружила ни вещей Костюка, ни его самого.

«Я тогда испытала невероятную бурю эмоций от того, что муж сбежал без объяснения причины, а я осталась с грудным ребенком одна», — рассказала Бирюкова.

По словам экс-супруги сына Кадышевой, после этого она не общалась с Костюком — только если надо было получить от него разрешение.

«Когда мне потребовалось его разрешение на выезд ребенка за границу, то он вышел на связь, и каждый раз требовал от меня денежную сумму, которая постепенно выросла до одного миллиона рублей», — сообщила женщина.

В Telegram-канале «Светский хроник» отметили, что также на программе Малахова раскрыли, что Костюк «подворовывал у матери». Он брал деньги в театре «Золотое кольцо», ссылаясь на то, что «организаторы недоплатили». Все деньги, уточнили на передаче, сын Кадышевой тратил на дорогостоящие машины и прочее.

Костюк и Бирюкова узаконили свои отношения в 2011 году, а развелись в 2017-м. В феврале 2025 года стало известно, что сына Кадышевой лишили родительских прав.Мужчина также состоял в браке с Габриеллой Мерман, от которой у него родился второй сын. Они развелись в 2023 году, а недавно женщина рассказывала, как Костюк бросил ее беременную без денег в Дубае.

Ранее стало известно о возможном седьмом внебрачном ребенке художника Никаса Сафронова.

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