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Жену Петросяна обвинили в высокомерии: «Не очень приятная женщина»

Блогершу Татьяну Брухунову назвали высокомерной из-за поведения в музее Костромы
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bruhunova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жену юмориста Евгения Петросяна Татьяну Брухунову обвинили в высокомерии туристы, столкнувшиеся с блогершей на экскурсии в музее Костромы. Об этом сообщает Telegram-канал Admin.Anshlak.

«Женушка Петросяна в Костроме отдыхает. Не очень приятная женщина, везде пихалась на экскурсии в музее, никого не пропускала. Смотрела высокомерно. По ее шляпке все сразу признали», — передает канал сообщение от подписчика.

О том, что Брухунова путешествует по Костромской области, знаменитость раскрыла в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она поделилась снимками из музея «Лесной терем Асташево», а также рассказала о планах провести «девичник на кораблике».

Петросян и Брухунова официально оформили отношения в декабре 2019 года. Помощница юмориста стала его пятой женой. Артист признавался, что сейчас исправляет ошибки молодости, когда недооценивал значимость семьи. У супругов двое детей: сын Ваган и дочь Матильда.

В начале июля блогерша показала редкое совместное фото сына и дочери в Instagram. Она поделилась снимками сына Вагана и дочери Матильды в пижамах в домашнем интерьере. Мальчик держал за руку сестру и бегал с ней по коридору.

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