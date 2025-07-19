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Полина Гагарина открыла VK Fest в Москве исполнением гимна России

ТАСС: певица Гагарина открыла VK Fest гимном РФ
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Пресс-служба Полины Гагариной

Певица Полина Гагарина открыла VK Fest в Москве исполнением гимна Российской Федерации. Об этом пишет ТАСС.

Фестиваль проходит под открытым небом на стадионе «Лужники». VK Fest 2025 проходит на нескольких площадках: в Сочи Санкт-Петербурге, Челябинске и Москве. В российской столице пройдут завершающие концерты 19 и 20 июля.

До этого сообщалось, что 19 июля на Синей сцене выступят Анна Asti, «Три дня дождя», Элджей, ХЛЕБ, IOWA, «Комната культуры» и nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS. На Белой сцене споют Хаски, JAKONE, A.V.G, КУОК, Whole Lotta Swag, BLIZKEY и Минаева. На Фиолетовой — NEMIGA, Marytale и другие артисты, которые будут анонсированы позже.

20 июля в Москве Синей сцене будут выступать Лолита, Zoloto, NILETTO, Big Baby Tape, Клава Кока, Джиган, MONA, ELMAN, TONI и Ольга Бузова. На Белой сцене выступят Тося Чайкина, Lida и JANAGA. Первый артист Фиолетовой сцены второго дня — «Элли на маковом поле».

В 2024 году VK Fest прошел в пяти городах России, а впервые — в Уфе и Красноярске.

Ранее гонорары Кадышевой обогнали заработок Полины Гагариной на корпоративах.

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