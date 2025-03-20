Лолита и Анна Asti выйдут на сцену VK Fest 2025

VK Fest 2025 объявил первых 70 артистов, которые выступят на площадках мероприятия летом 2025 года. Об этом стало известно «Газете.Ru».

Впервые на сцену VK Fest выйдут Zoloto, Юлия Савичева, «Элли на маковом поле», NEMIGA, Lida, BEARWOLF, Whole Lotta Swag и Marytale.

Хедлайнером в Казани и Челябинске станет Баста. Челябинск принимает VK Fest в первый раз. Фестиваль пройдет 14 июня. Перед гостями также выступят «Три дня дождя», Mary Gu, «Комната культуры», Ольга Бузова и Юлия Савичева. Казань тоже станет хозяйкой VK Fest впервые 29 июня. На сцену выйдут Zoloto, ХЛЕБ, Три дня дождя, «Комната культуры», Юлия Савичева. В Сириусе 21 июня выступят «Три дня дождя», «Комната культуры», Юлия Савичева, BLIZKEY и JANAGA. Список артистов в городах будет дополняться.

В Санкт-Петербурге 5 июля на Синей сцене споют Анна Asti, «Три дня дождя, Элджей», ХЛЕБ, IOWA и nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS. На Белой сцене выступят Toxi$, JAKONE, A.V.G, КУОК, Whole Lotta Swag и Минаева. Хедлайнером Фиолетовой сцены станет NEMIGA. Выйдет на сцену и Хаски.

Во второй день, 6 июля, на Синюю сцену в Санкт-Петербурге выйдут Клава Кока, Zoloto, Mary Gu, NILETTO, Джиган, MONA, ELMAN, TONI, «Комната культуры» и BEARWOLF. На Белую сцену — SALUKI, Тося Чайкина, Lida, JANAGA и BLIZKEY. С Фиолетовой сцены свои песни исполнят Marytale, «Элли на маковом поле» и другие артисты.

«Минаева, Тося Чайкина ранее выступали на Фиолетовой сцене, в этом году увидим их выступления на Белой. VK Fest замечает молодых артистов, поддерживает и помогает им расти. И это лишь начало — сегодня мы объявили только первую волну артистов. В каждый из пяти городов приедут фрешмены и лидеры чартов, инфлюенсеры и популярные спикеры, герои альтернативной сцены и знаменитые рэп-исполнители», — сказала руководитель VK Fest Зоя Новикова.

Завершится VK Fest 2025 в Москве. 19 июля на Синей сцене выступят Анна Asti, «Три дня дождя», Элджей, ХЛЕБ, IOWA, «Комната культуры» и nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS. На Белой сцене споют Хаски, JAKONE, A.V.G, КУОК, Whole Lotta Swag, BLIZKEY и Минаева. На Фиолетовой — NEMIGA, Marytale и другие артисты, которые будут анонсированы позже.

20 июля в Москве Синей сцене будут выступать Лолита, Zoloto, NILETTO, Big Baby Tape, Клава Кока, Джиган, MONA, ELMAN, TONI и Ольга Бузова. На Белой сцене выступят Тося Чайкина, Lida и JANAGA. Первый артист Фиолетовой сцены второго дня — «Элли на маковом поле». Кроме того, на фестивале выступит Ваня Дмитриенко — однако город, в который он приедет, будет заявлен позже.

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