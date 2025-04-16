Данила Козловский впервые появится на федеральном ТВ после долгого перерыва

На Первом канале 19 апреля покажут исторический блокбастер «Викинги» с Данилой Козловским в главной роли. Это заметил Telegram-канал «Продюсер от бг».

«Данила Козловский впервые за много времени появится в эфире федерального телеканала», — отмечается в посте.

Премьера фильма «Викинги» состоялась 29 декабря 2016 года. В картине Козловский сыграл роль крестителя Руси, князя Владимира.

27 февраля 2025 года Данила Козловский объявил о завершении судебного спора с главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным, который обвинял его в экстремизме и дискредитации армии.

Еще в апреле 2023 года Бородин обратился в прокуратуру с заявлением о том, что после начала спецоперации России на Украине Козловский уехал в США, а потом решил вернуться в Россию и выступить в театрах в Москве и Санкт-Петербурге.

Бородин требовал от Генпрокуратуры проверить актера на предмет финансирования ВСУ из-за дружбы с иноагентом — режиссером Александром Роднянским (признан в РФ иностранным агентом).

Козловский в ответ заявил, что у него нет второго гражданства, а из России он уезжал, чтобы навестить своего ребенка в Америке. Кроме того, он опроверг слова Бородина о том, что якобы критиковал российскую власть.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак тайно обновила украинский паспорт.