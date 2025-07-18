Бородина раскрыла, в чем прав Путин

Телеведущая и блогерша Ксения Бородина заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что согласна с мнением президента России Владимира Путина о семье.

3 июля Путин призвал сделать «хорошую, большую традиционную семью модным трендом развития России» в рамках форума Агентства стратегических инициатив (АСИ).

«Президент прав. <..> Большая семья — это всегда про тепло. Это когда в доме никогда не бывает по-настоящему тихо — и ты этому радуешься. Это когда дети растут не в одиночестве, а в кругу, где всегда есть поддержка, игра и жизнь», — написала блогерша.

Бородина выразила мнение, что нет ничего сильнее и красивее любви, которую родители передают своим детям, а те, в свою очередь, уже следующему поколению. Также знаменитость понадеялась, что семья станет настоящей ценностью для большинства россиян — «выбором по любви, а не по обстоятельствам».

Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

В начале июня Ксения Бородина официально оформила брак с возлюбленным, блогером Николаем Сердюковым. Влюбленные провели торжество в отдельный день.

Ранее блогерша Татьяна Брухунова лайкнула пост об оставленном наследстве от мужа.