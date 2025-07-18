Жена Петросяна лайкнула пост об оставленном наследстве: «Самая романтичная вещь»

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова лайкнула публикацию, в которой самым романтичным подарком от мужа называется оставленное им наследство. Скриншот публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Брухуновой понравилось видео, где у героини спрашивают: «Какую самую романтичную вещь сделал для тебя мужчина?». На что женщина отвечает, что супруг обрадовал ее тем, что оставил ей дом и все деньги после кончины.

«Таня Брухунова в ожидании того самого романтичного подарка. Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу», — сыронизировал канал «Хуже и не скажешь».

Петросян и Брухунова официально оформили отношения в декабре 2019 года. Помощница юмориста стала его пятой женой. Артист признавался, что сейчас исправляет ошибки молодости, когда недооценивал значимость семьи. У супругов двое детей: сын Ваган и дочь Матильда.

В начале июля блогерша показала редкое совместное фото сына и дочери в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она поделилась снимками сына Вагана и дочери Матильды в пижамах в домашнем интерьере. Мальчик держал за руку сестру и бегал с ней по коридору.

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