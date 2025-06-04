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Ксения Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова

Телеведущая Ксения Бородина расписалась с Николаем Сердюковым в ЗАГСе Барвихи
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Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Телеведущая Ксения Бородина расписалась с блогером Николаем Сердюковым в Дворце бракосочетания в Барвихе. Об этом сообщает Super.ru, публикуя видеоролик с церемонии.

Мероприятие прошло 3 июня, его посетили только самые близкие люди звездной четы. Дата главного торжества по-прежнему неизвестна, но в апреле Сердюков проговорился, что свадьба будет в июне.

14 мая сообщалось, что Бородина выбирала платье в Турции, а костюмы жениха пара подбирала в Милане. До этого телеведущая признавалась, что переживает из-за организации праздника. Она хочет, чтобы торжество получилось красивым, особенным и невероятным. Бизнесвумен уточняла, что планирует минимум два раза сменить свадебный наряд. Также Бородина немеревалась устроить дресс-код для гостей, чтобы общая «картина была гармоничной и эстетичной».

В августе 2024 года Бородина перестала скрывать отношения с блогером Николаем Сердюковым. А 7 декабря 2024 года пара объявила о помолвке. Бородина показывала, как возлюбленный сделал ей предложение ночью на экскурсии в «Эрмитаже». Бизнесмен подарил телеведущей кольцо с бриллиантом в форме сердца от бренда Graff стоимостью 5 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что дочь Кокшенова познакомилась с незаконнорожденной сестрой после кончины отца.

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