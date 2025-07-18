Стал известен представитель Саудовской Аравии на «Интервидении»

Певица Зейна Имад представит Саудовскую Аравию на международном песенном конкурсе «Интервидение». Об этом сообщили организаторы мероприятия в Telegram-канале.

Имад сочетает в своих композициях древние ближневосточные ритмы и современный бит. Таким образом, как заявили представители конкурса, артистка популяризирует наследие своей страны среди молодого поколения саудитов и жителей других стран Ближнего Востока.

Имад начала карьеру в 2021 году. Она является победительницей престижного саудовского конкурса Riyadh Joy Awards в номинации «Лучший начинающий артист», а также конкурса министерства культуры Саудовской Аравии для молодых музыкантов.

Конкурс пройдет 20 сентября на «ВТБ Арене» в Москве, указ о его проведении подписал президент России Владимир Путин. Россию на конкурсе представит заслуженный певец страны Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов).

На первое «Интервидение» приедут делегации из 20 стран, среди которых Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР.

Ранее Шаляпин выступил против участия Shaman в «Интервидении».