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Шаляпин выступил против участия Shaman в «Интервидении»

Певец Прохор Шаляпин заявил, что Shaman не должен участвовать в «Интервидении»
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ТВ3

Певец Прохор Шаляпин заявил в беседе с NEWS.ru, что коллеге Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) не стоит участвовать в международном конкурсе «Интервидение».

Шаляпин заявил, что у Shaman и так уже есть все – аудитория и деньги. По мнению певца, на этот музыкальный конкурс стоит искать и выдвигать новые таланты. Артист уверен, что поиском этих дарований должна заниматься непредвзятая комиссия.

«Пусть, например, Дима Билан ищет молодые таланты. Хотя нет, нельзя допускать в комиссию действующих исполнителей. Потому что артисты — эгоисты и думают только о себе. Нужно, чтобы представители комиссии были заинтересованы в новых лицах на эстраде и на экране», — отметил Шаляпин.

Конкурс пройдет 20 сентября на «ВТБ Арене» в Москве, указ о его проведении подписал президент России Владимир Путин. Россию на конкурсе представит заслуженный певец страны Shaman.

На первое «Интервидение» приедут делегации из 20 стран, среди которых Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР.

Ранее Инстасамка пришла в Общественную палату РФ для обсуждения прав детей в сети.

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