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Галустян перепел песню из фильма «Гардемарины вперед»: «Вокал нужно подтягивать»

Комик Галустян сделал кавер на песню «Разлука» из фильма «Гардемарины, вперед!»
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Кадр из видео/Telegram-канал «Michael Galustyan»

Комик и актер Михаил Галустян опубликовал в Telegram-канале кавер на саундтрек из фильма «Гардемарины, вперед!».

Галустян исполнил песню «Разлука». Оригинал спела народная артистка России Елена Камбурова. Музыку к композиции написал композитор Виктор Лебедев, а лирику — поэт Юрий Ряшенцев.
«На веселые песни пока нет вдохновения. Делюсь пока, на мой взгляд, одной из лучших песен кинофильма «Гардемарины, вперед!». Вокал, конечно же, нужно подтягивать. Не спорю», — отметил Галустян.

14 июля портал «Страсти» сообщил, что Михаил Галустян заработал более двух сотен миллионов рублей на своей кинокомпании.

По данным издания, за 2024 год ООО «ФРЕШ-ФИЛЬМ», учредителем которой является Галустян, принесло 286,9 миллиона рублей доходов, 20,7 миллиона рублей из которых — чистой прибыли. Отмечается, что в 2023-м выручка студии составила 214 миллионов рублей, а доход — 12,9 миллиона рублей.

Галустян вместе с предпринимателем Арменом Ананикяном открыл кинокомпанию «Фреш фильм» в 2013 году. Студия выпустила такие картины, как «Баба Яга спасает мир», «Артек. Большое путешествие», «Папы», «Гудбай, Америка», «Непрощенный», «Подарок с характером».

Ранее Галустян рассказал о мошенниках, создавших от его имени сатирическое СМИ.

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