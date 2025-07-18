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Тодоренко придумала имя будущей дочери

Телеведущая Регина Тодоренко заявила, что хочет стать мамой девочки
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Reginatodorenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Регина Тодоренко рассказала в шоу «УТРО.ТНТ», что мечтает стать матерью девочки.

«Хотелось заплетать косички, надевать розовые платьица. Я даже ходила в магазины и визуализировала. Имя дала бы красивое, например, Клавдия, как звали мою прабабушку!» — поделилась телеведущая.

Тодоренко раскрыла пол будущего ребенка в клипе на песню «Любовь». Как оказалось, артистка снова ждет мальчика. Блогерша призналась, ей показалось, что трек очень схож с событиями, которые происходят в ее жизни. По словам знаменитости, сейчас она хочет дарить свою любовь.

«Была задача сделать для себя красивый видеоальбом, который мы будем пересматривать через 10, 15, 20 лет и скажем: «Смотри, малыш, как мы тебя ждали!». В итоге вся команда только на монтаже узнала, какого цвета будет тот самый огонек, за которым нужно следить в клипе. В итоге к какому огоньку я пришла? Снова к синему», — поделилась блогерша.

28 апреля Валерия проговорилась о беременности Регины Тодоренко. Это произошло на вечеринке в честь окончания шестого сезона шоу «Маска». Во время речи мужа, продюсера Иосифа Пригожина, о семье Валерия рассказала про пополнение в семье Тодоренко и Влада Топалова. Артист и телеведущая уже воспитывают двух сыновей.

В начале июля Тодоренко перестала скрывать беременность.

Ранее Кудрявцеву призвали «спасаться» от мужа.

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