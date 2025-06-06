Регина Тодоренко перестала скрывать третью беременность

Телеведущая Регина Тодоренко появилась на праздновании второй свадьбы Владимира Преснякова и Натальи Подольской в обтягивающем платье, которое подчеркнуло ее окружившийся на фоне беременности живот. Об этом сообщает «СтарХит».

В опубликованном изданием видео Тодоренко предстала в белом трикотажном платье длины миди. Она танцевала с одетой в свадебный наряд Подольской, знаменитости о чем-то увлеченно разговаривали.

Интернет-пользователи в комментариях заметили, что Тодоренко заметно набрала вес в третью беременность, а ее живот уже «не скроешь». Они также пожелали экс-ведущей «Орла и Решки» пережить этот период счастливо и радостно.

В конце апреля Валерия проговорилась о беременности телеведущей Регины Тодоренко. Это произошло на вечеринке в честь окончания шестого сезона шоу «Маска». Сама артистка публично не делилась этой информацией.

Телеведущая рассказывала о планах завести третьего ребенка в 2024 году. Она пошутила, что забеременеет ради недвижимости.

Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым. Артист и телеведущая поженились в июле 2019 года. Их свадьба прошла в итальянском городе Сорренто. В декабре 2018 года у них появился на свет первенец — Михаил. В июле 2022-го блогерша родила второго сына Мирослава. В декабре 2023 года Тодоренко призналась, что купила четырехлетнему сыну квартиру.

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