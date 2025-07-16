Кудрявцеву призвали «спасаться» от мужа: «Почти все преступления — на почве алкоголизма»

Музкритик Соседов: Кудрявцевой нужно спасать себя, а не мужа-алкоголика

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что сочувствует телеведущей Лере Кудрявцевой, страдающей из-за алкоголизма супруга Игоря Макарова. Его слова передает URA.RU.

«Лере надо уходить, расставаться, бросать. Не надо пытаться спасать. Никого ты не спасешь, Лера. Никого спасать и не надо. Спасать нужно себя всегда», — посоветовал экс-ведущий ток-шоу «За гранью».

Соседов также назвал ситуацию Кудрявцевой ужасной, поскольку иметь пьющий людей в семье — «страшно».

«Я видел это в других семьях и программу вел страшную, где почти все сюжеты были об этом. И почти все преступления были на почве алкоголизма», — заявил он.

13 июля Кудрявцева написала в соцсетях, что устала бороться с зависимостью Макарова, поэтому сдается. Телеведущая заявила, что многие годы «спасала» и лечила супруга: отправляла его по врачам, в рехабы и на кодировки.

Позднее телеведущая ответила тем, кто осуждает ее за «терпение» и призывает развестись с Игорем Макаровым фразой: «Нет идеальных историй». Она заявила, что не стала удалять написанные на эмоциях посты о супруге, поскольку получила много обратной связи от подписчиков.

Ранее сообщалось, что в Крыму ограбили заброшенную дачу Софии Ротару.