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Регина Тодоренко станет матерью в третий раз

Певица Валерия рассказала о беременности Тодоренко
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Валерия проговорилась о беременности телеведущей Регины Тодоренко. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Это произошло на вечеринке в честь окончания шестого сезона шоу «Маска». Во время речи мужа, продюсера Иосифа Пригожина, о семье Валерия рассказала про пополнение в семье Тодоренко и Влада Топалова.

Телеведущая рассказывала о планах завести третьего ребенка в 2024 году. Она пошутила, что забеременеет ради недвижимости.

Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым. Артист и телеведущая поженились в июле 2019 года. Их свадьба прошла в итальянском городе Сорренто. В декабре 2018 года у них появился на свет первенец — Михаил. В июле 2022-го блогерша родила второго сына Мирослава. В декабре 2023 года Тодоренко призналась, что купила четырехлетнему сыну квартиру.

Тодоренко начала свою карьеру на телевидении в 2007 году. Она получила наибольшую известность после проекта о путешествиях «Орел и решка». Блогерша также приняла участие в шоу «Маска», «Ледниковый период», «Мейкаперы», «Конфетка».

Ранее Регина Тодоренко выиграла суд против писательницы о защите чести и достоинства.

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