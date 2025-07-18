Продюсер рассказал о рисках при создании ремейков успешных фильмов

Продюсер Петр Ануров заявил в беседе с ТАСС, что создание ремейка успешного кино несет за собой большие риски провалиться в прокате.

Ануров считает, что перезапуск известных картин 30-40-летней давности – это не очень интересно с продюсерской точки зрения.

«Я никого не осуждаю и не призываю к чему-то конкретному, но делать ремейк суперуспешного фильма — это большой риск, и не все зрители к этому относятся положительно», — отметил продюсер.

Ануров отметил, что бывают ситуации, когда создают адаптацию европейских или южнокорейских картин. По словам шоумена, в Америке часто берут подобные сценарии и делают свои версии, которые порой получаются даже успешнее и лучше оригинала.

В июле стало известно, что выйдет новая версия «Моей прекрасной няни». Российские зрители смогут увидеть проект в сентябре 2025 года под названием «Няня Оксана». Главные роли в ней сыграют ведущая шоу «Натальная карта», юмористка и астролог Олеся Иванченко и звезда трилогии «Последний богатырь» Виктор Хориняк.

По сюжету героиня прилетает к жениху в Москву из Краснодарского края, а после расставания с ним идет работать няней в семью вдовца-ресторатора с тремя детьми.

Ранее Смолкин признался, что плохо относится к ремейку «Моей прекрасной няни».