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Дворецкий из «Моей прекрасной няни» о перезапуске проекта: «Плохо отношусь»

Актер Смолкин признался, что плохо относится к ремейку «Моей прекрасной няни»
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«Амедиа»

Заслуженный артист России Борис Смолкин, известный по роли дворецкого в сериале «Моя прекрасная няня», раскритиковал в беседе с Woman.ru идею перезапуска проекта под названием «Няня Оксана».

«Я плохо отношусь ко всем вторичным проектам. Зачем это делать? Надо что-то новое! Оригинальное!» — высказался артист.

Смолкин уверил, что не станет принимать участие в проекте, поскольку не поддерживает его. Актер также не стал раскрывать свое отношение к ведущей шоу «Натальная карта», юмористке и астрологу Олесе Иванченко, которая сыграет в будущем шоу главную героиню.

«Я ее не знаю совсем. Как я могу к ней относиться? Я даже ее не видел и по телевизору в том числе на видео. Я не поддерживаю все это, вот и все мое отношение», — подытожил актер.

Ремейк «Моей прекрасной няни» выйдет в эфир в сентябре 2025 года. Главные роли в нем сыграют Иванченко и звезда трилогии «Последний богатырь» Виктор Хориняк.

По сюжету героиня прилетает к жениху в Москву из Краснодарского края, а после расставания с ним идет работать няней в семью вдовца-ресторатора с тремя детьми.

«Хотя наш проект позиционируется не как ремейк, и если вы досмотрите первый сезон до конца — это станет очевидно, — но, безусловно, он вдохновлен проектами предшественников», — говорила о сериале Иванченко.

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