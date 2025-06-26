Олеся Иванченко призвала не называть ее «заменой» Анастасии Заворотнюк

Ведущая шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко назвала героиню актрисы Анастасии Заворотнюк в ситкоме «Моя прекрасная няня» одной из «главных муз в ее творчестве и любимой няней детства». Об этом девушка сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Иванченко, именно благодаря персонажу Заворотнюк она приобрела свою творческую органику и научилась верить в себя. Поэтому, отметила блогерша, ее задевают слова о том, что она «заменит» Заворотнюк в предстоящем проекте «Няня Оксана».

«Я не актриса. Это моя проба пера на данном поприще. Глубоко уважаю труд профессиональных актеров. <…> Анастасия — одна из моих любимейших артисток, которая подарила нам любимую няню Вику страны, и я даже не претендую на такой статус», — отметила знаменитость.

Накануне стало известно, что телеканал «Пятница!» снимет новую версию сериала «Моя прекрасная няня». Премьера запланирована на сентябрь 2025 года. Главную героиню в новом шоу будут звать Оксана, ее сыграет Иванченко. Сюжет расскажет о том, как героиня Иванченко приезжает в Москву и устраивается работать няней в семью вдовца Ивана Самсонова, который владеет ресторанным бизнесом и имеет трех детей.

«Хотя наш проект позиционируется не как ремейк, и если вы досмотрите первый сезон до конца — это станет очевидно, — но, безусловно, он вдохновлен проектами предшественников», — заявила Иванченко.

Ранее стало известно, что Виктория Исакова станет главой ОПГ в продолжении «Детей перемен».