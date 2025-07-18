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В Москве арестовали квартиру писателя Глуховского

Приставы арестовали квартиру Глуховского на Кутузовском проспекте
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Global Look Press

В Москве судебные приставы арестовали квартиру писателя Дмитрия Глуховского (признан в РФ иноагентом) из-за долга по коммунальным услугам. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным Telegram-канала, решение об аресте было принято из-за исполнительного производства, возбужденного против писателя за неуплату коммунальных услуг. Утверждается, что с сентября 2024 года долг составляет около 100 тыс. рублей.

SHOT отмечает, что квартира в Москве на Кутузовском проспекте досталась Глуховскому в наследство. Квартира оценивается в 30 млн рублей.

В январе сообщалось, что Глуховский переписал свои квартиры в Москве на мать, чтобы спасти имущество за 210 млн рублей от возможного ареста. Также отмечалось, что в 2024 году был арестован автомобиль писателя марки Jaguar из-за неоплаченных штрафов на сумму более 30 тыс. рублей. Три другие свои машины — BMW M850i, Porsche Panamera и Range Rover — писатель продал.

В августе 2024 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Глуховского к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии (п.п. «в, д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и заочно назначил ему наказание в виде восьми лет колонии общего режима.

Дмитрий Глуховский уехал из России после начала военной операции на Украине. Помимо гражданства РФ, у Глуховского есть израильское гражданство и виды на жительство в Германии и Испании.

Ранее стало известно, что в России ликвидируют последнюю фирму лидера группы «Несчастный случай».

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