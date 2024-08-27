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Суд признал законным приговор писателю Глуховскому за фейки об ВС РФ

Суд признал законным приговор Глуховскому по делу о распространении фейков о ВС РФ

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Global Look Press

Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор писателю Дмитрию Глуховскому (признан в РФ СМИ-иноагентом) по делу о распространении фейков о Вооруженных силах Российской Федерации. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу. Приговор был оставлен без изменения.

В августе 2024 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Глуховского к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии (п.п. «в, д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и заочно назначил ему наказание в виде восьми лет колонии общего режима.

Глуховскому в течение четырех лет запрещено «заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернет». Тюремный срок будет исчисляться с момента его задержания на территории России либо экстрадиции на родину.

Глуховский уехал из России после начала военной операции на Украине. Помимо гражданства РФ, у Глуховского есть израильское гражданство и виды на жительство в Германии и Испании.

Дмитрий Глуховский — автор бестселлера «Метро-2033», а также других популярных романов «Сумерки», «Метро 2034», «Сказки о Родине», «Futu.re» и «Текст».

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