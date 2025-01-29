Дмитрий Глуховский спас от ареста свои квартиры в Москве за 210 млн рублей

SHOT: писатель Глуховский переписал свои квартиры на мать, чтобы спасти от ареста

Писатель Дмитрий Глуховский (признан в РФ иноагентом) переписал свои столичные квартиры на мать, чем спас имущество за 210 млн рублей от возможного ареста. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, до отъезда из России Глуховский владел двумя квартирами в доме под номером 30/7 на улице Петровка в Москве. Он переписал их на мать Галину в сентябре 2023 года, а после этого писателя заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ.

Женщина, утверждает SHOT, пыталась продать квартиры сына в 2024 году, но впоследствии объявления о продаже были сняты. Причина неизвестна.

Также, отмечает Telegram-канал, в 2024 году был арестован автомобиль писателя марки Jaguar из-за неоплаченных штрафов на сумму более 30 тыс. рублей. Три другие свои машины — BMW M850i, Porsche Panamera и Range Rover — Глуховский продал еще в августе прошлого года.

В августе 2024 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Глуховского к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии (п.п. «в, д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и заочно назначил ему наказание в виде восьми лет колонии общего режима.

Дмитрий Глуховский уехал из России после начала военной операции на Украине. Помимо гражданства РФ, у Глуховского есть израильское гражданство и виды на жительство в Германии и Испании.

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