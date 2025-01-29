В России ликвидируют последнюю фирму лидера группы «Несчастный случай»

Федеральная налоговая служба запустила процесс ликвидации компании «На всякий случай» Алексея Кортнева. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, фирма лидера «Несчастного случая» была создана в 2012 году для осуществления деятельности группы.

Кортневу принадлежало 50% акций компании. Вторая половина была у директора коллектива Андрея Воронцова, которого не стало в 2024 году. SHOT подчеркивает, что «На всякий случай» была убыточной: на протяжении нескольких лет она стабильно уходила в минус на 235 тыс. рублей.

В 2022 году Алексей Кортнев выступил против проведения специальной военной операции России на Украине, после чего, писали СМИ, артист уехал в США.

При этом в апреле 2023 года Кортнева задержали в Новосибирске из-за того, что музыкант показал средний палец сотруднику полиции. За два дня до этого также был отменен концерт «Несчастного случая» в новосибирском клубе. Позднее Кортнев извинился за неприличный жест. Он назвал инцидент крайне неприятным эпизодом.

В 2024 году группа «Несчастный случай» провела гастрольный тур по США и Канаде.

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