Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России ликвидируют последнюю фирму лидера группы «Несчастный случай»

SHOT: ФНС ликвидирует последнюю компанию Алексея Кортнева в России
close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Федеральная налоговая служба запустила процесс ликвидации компании «На всякий случай» Алексея Кортнева. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, фирма лидера «Несчастного случая» была создана в 2012 году для осуществления деятельности группы.

Кортневу принадлежало 50% акций компании. Вторая половина была у директора коллектива Андрея Воронцова, которого не стало в 2024 году. SHOT подчеркивает, что «На всякий случай» была убыточной: на протяжении нескольких лет она стабильно уходила в минус на 235 тыс. рублей.

В 2022 году Алексей Кортнев выступил против проведения специальной военной операции России на Украине, после чего, писали СМИ, артист уехал в США.

При этом в апреле 2023 года Кортнева задержали в Новосибирске из-за того, что музыкант показал средний палец сотруднику полиции. За два дня до этого также был отменен концерт «Несчастного случая» в новосибирском клубе. Позднее Кортнев извинился за неприличный жест. Он назвал инцидент крайне неприятным эпизодом.

В 2024 году группа «Несчастный случай» провела гастрольный тур по США и Канаде.

Ранее сообщалось, что Никита Кологривый учредил именную стипендию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами