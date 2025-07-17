Судебные приставы разыскивают Алексея Чадова

Актера Алексея Чадова разыскивают судебные приставы. Об этом сообщает портал «Страсти».

По данным издания, ООО «Перрон», учредителем которой является Чадов, задолжала налоговой 207,9 тысяч рублей. В отношении компании судебные приставы возбудили два исполнительных производства. Фирма специализируется на ресторанной деятельности, а также предоставляет услуги по доставке еды.

В феврале Алексей Чадов подал в суд на бывшего партнера по бизнесу и друга, соавтора патриотического фильма «За Палыча!» Максима Боева.

По словам Чадова, он начал работать с Боевым в 2021 году над фильмом «За Палыча!». Артист выступил в роли сценариста, продюсера, автора идеи, но так и не получил гонорар за проект. Боев первый подал иск о расторжении договора. По мнению продюсера, Чадов привлек недостаточно инвесторских средств. Артист подал ответный иск. Он требует от бывшего друга 75 млн рублей за невыплаченный гонорар.

В мае Чадов заявил, что Боев отправил документы с поддельными подписями в Фонд Кино. В бумагах сказано, что актер якобы подтвердил все акты и получил деньги за проект «За Палыча!». На них содержатся сфабрикованные подписи Алексея.

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