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Рудова о идее Чеховой помечать судимых мужчин в сети: «Инициативы от ненужных людей»

Актриса Рудова заявила, что законы должны продвигать нормальные государственные деятели
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пресс-служба KION

Актриса Наталья Рудова в беседе с Telegram-каналом «Звездач» инициативу телеведущей Анфисы Чеховой.

Чехова предложила на законодательном уровне заставить приложения для знакомств отмечать мужчин с судимостью, а также выделять неплательщиков алиментов и альфонсов.
Рудова считает, что сейчас слишком много инициатив от «от ненужных людей, которые лезут в то, во что лезть не нужно».

«Есть нормальные государственные деятели, которые нормальные законы выдвигают. А не ненужное вот это вот всё», — заявила актриса.

15 июля Анфиса Чехова призналась, что имеет маленький и неудачный опыт знакомства в интернете. Она рассказала, что дважды сходила на свидание через сайты знакомств. Первым ее ухажером оказался судимый. Телеведущей пришлось убегать и прятаться от мужчины, так как он не хотел ее отпускать.

Второй опыт свидания через интернет-знакомства у Чеховой тоже стал провальным. Мужчина пришел к ней и сразу заявил, что женат. Как оказалось, он искал любовницу. После этого телеведущая приняла решение не искать партнера через сайты знакомств.

Ранее сообщалось, что судебные приставы разыскивают Алексея Чадова.

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