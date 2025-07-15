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Чехова рассказала о свидании с судимым: «Пришлось убегать огородами»

Телеведущая Чехова перестала пользоваться сайтами знакомств после свидания с судимым
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achekhova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова призналась, что имеет маленький и неудачный опыт знакомства в интернете. Ее слова передает NEWS.ru.

Чехова рассказала, что дважды сходила на свидание через сайты знакомств. Первым ее ухажером оказался судимый.

«Он выглядел и вел себя как зек. И в конечном счете не хотел меня отпускать. Я хотела быстро ретироваться, но он не хотел меня отпускать. Поехал со мной. Мне пришлось убегать от него огородами, отсиживаться в кустах в поисках такси», — вспомнила артистка.

Второй опыт свидания через интернет-знакомства у Чеховой тоже стал провальным. Мужчина пришел к ней и сразу заявил, что женат. Как оказалось, он искал любовницу. После этого телеведущая приняла решение не искать партнера через сайты знакомств.

Чехова не отрицает, что подобные сайты могут быть полезными. Она привела в пример своих подруг, которые так нашли себе мужа. Однако некоторые приятельницы знаменитости тоже сталкиваются с проблемами, на которые наткнулась Чехова.

«Я от них часто слышу жалобы на то, что какие-то мужчины не те попадаются. Очень много жалоб не только на мошенничество, но и женатых мужчин», — пояснила телеведущая.

Ранее Анфиса Чехова заправила кровать и получила травму.

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