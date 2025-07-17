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Клава Кока попала в больницу: «Не знаю, что делать»

Певица Клава Кока заявила, что не отменит выступления из-за болезни
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Кадр из видео/Telegram-канал «КЛАВА КОКА»

Певица Клава Кока сообщила в Telegram-канале, что попала в больницу.

Кока опубликовала ролик из медицинского учреждения. Она рассказала, что заболела. Из-за проблем со здоровьем у нее пропал голос. Однако, несмотря на самочувствие, певица не планирует отменять выступления.

«Не знаю, как буду выступать – ни завтра, ни на VK Фесте. Ни сегодня, у меня тоже мероприятие. Короче, принципиально хочу петь вживую, поэтому делаю все возможное. Фониатора вчера вызывали, капаюсь, ингаляции и так далее, параллельно с работой. Но вот такой пипец. Не знаю, что делать. Ну, если что, будете петь за меня», — рассказала исполнительница.

В июне Клава Кока жаловалась на постоянную работу. По словам артистки, у нее нет времени, к примеру, полежать в ванне, встретиться или пообщаться с семьей или друзьями по телефону. Певица призналась, что скучает по беззаботности.

Кока считает, что ее рабочий график занимает слишком много времени. По словам певицы, она «кайфует» от своей профессии, однако ее трудоголизм заходит слишком далеко. Артистка переживала, что может столкнуться с выгоранием.

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