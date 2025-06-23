Клава Кока пожаловалась на работу: «Забываю жить»

Певица Клава Кока пожаловалась в Telegram-канале на постоянную работу.

Кока рассказала, что ничем не занимается, кроме работы. У артистки нет времени, к примеру, полежать в ванне, встретиться или пообщаться с семьей или друзьями по телефону. Певица призналась, что скучает по беззаботности.

Кока считает, что ее рабочий график занимает слишком много времени. По словам певицы, она «кайфует» от своей профессии, однако ее трудоголизм заходит слишком далеко.

«Я боюсь перегореть, ведь в этой гонке я забываю жить. Заменяю поистине важное срочным. «Однажды я буду валиться не с ног, а в объятия», — поделилась артистка.

22 октября 2024-го Кока объявила о расставании с блогером Александром Повериным, с которым встречалась после проекта «Сердце Клавы». На тот момент они уже полтора месяца не состояли в отношениях. Артистка призналась, что все это время заглушала боль от разрыва работой. Она уточнила, что сама стала инициатором расставания.

В апреле 2025-го Клава Кока появилась на премии Жара Music Awards с большим помолвочным кольцом на шее — она надела его на цепочку.

Ранее на Клаву Коку напали сталкеры.