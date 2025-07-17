Елена Воробей стала жертвой мошенников: «Украли более 1 млн рублей»

Злоумышленники украли у юмористки Елена Воробей (Лебенбаум) 1 млн рублей, завладев ее соцсетями. Об этом сообщает Mash.

Мошенники, утверждает канал со ссылкой на рассказ самой Воробей, получили доступ к соцсетям артистки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и на YouTube еще в июле 2024 года. С тех пор, заверила звезда, у нее украли более 1 млн рублей рекламных денег. Она подала заявление в полицию.

В то же время Mash добавляет, что YouTube и Instagram отключили монетизацию блогерам из России еще в 2022 году.

11 июля сообщалось, что мошенники готовят волну атак на фоне нового сезона «Игры в кальмара». Сайты злоумышленников, уточнили эксперты, будут для предлагать для просмотра сериала скачать новые серии, установить вредоносное программное обеспечение или оформить подписку. Подобные действия могут привести к потере денег, установке стилера или майнера, а также краже банковских данных.

Заключительный сезон корейского триллера «Игра в кальмара» про состязания на выживание с многомиллионным призом, в которых участвуют обитатели долговых ям, вышел 27 июня. Финал сенсационного шоу вызвал множество споров. Подробнее — в рецензии «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что певица Лайма Вайкуле продает мимо кассы билеты на убыточный «Рандеву».