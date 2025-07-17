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Вайкуле продает билеты на свой фестиваль, обходя налоги: «Тем, кто выклянчит»

«Абзац»: певица Лайма Вайкуле продает мимо кассы билеты на убыточный «Рандеву»
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Sputnik/РИА Новости

Продюсер Элита Милграве, правая рука певицы Лаймы Вайкуле, продает «мимо кассы» билеты на ежегодный фестиваль артистки Laima Rendezvous Jūrmala 2025 (он же – «Рандеву»). Об этом сообщает издание «Абзац».

Как сообщает СМИ, официально билеты стоят от €50 до €375, а неофициально будущим участникам раздают «приглашения», которые не облагаются налогом. Эта опция, утверждает «Абзац», доступна только «тем, кто выклянчит».

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2025 пройдет с 25 по 27 июля в Юрмале. Среди российских знаменитостей мероприятие посетят: Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом), Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), а также группа «Би-2». Помимо них, на «Рандеву» выступят Потап с Настей Каменских и Верка Сердючка. Проумеры не исключают, что в один из дней «Рандеву» посетит Алла Пугачева. Певица приезжала на мероприятие подруги в 2024 году, и в 2023-м.

В начале июня продюсер Павел Рудченко предполагал, что Лайма Вайкуле проводит фестиваль «Рандеву», несмотря на убытки, поскольку артистка «отрабатывает повестку». Он называл мероприятие «показушным» и «не представляющим особого интереса для зрителя».

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