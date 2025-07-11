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Россиян предупредили о мошеннических атаках из-за нового сезона «Игры в кальмара»

Bi.Zone: мошенники готовят волну атак на фоне нового сезона «Игры в кальмара»
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Netflix

Мошенники готовят волну атак, в рамках которой будут использовать недавний выход третьего сезона сериала «Игра в кальмара». Об этом ТАСС сообщили в компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

По данным компании, в период с 23 июня в интернете уже обнаружено 175 сайтов, где предлагают посмотреть новые эпизоды. При этом, пока сохраняется интерес к сериалу, их число будет расти, подчеркнули в организации.

В Bi.Zone отметили, что мошеннические сайты могут предлагать для просмотра сериала скачать новые серии, установить вредоносное программное обеспечение или оформить подписку. Подобные действия, по данным компании, могут привести к потере денег, установке стилера или майнера, а также краже банковских данных.

«Обман на фоне ажиотажа вокруг громких релизов — отработанный мошеннический сценарий», — говорится в сообщении компании.

Заключительный сезон корейского триллера «Игра в кальмара» про состязания на выживание с многомиллионным призом, в которых участвуют обитатели долговых ям, вышел 27 июня. Финал сенсационного шоу вызвал множество споров. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков (со спойлерами) вставил свои пять копеек в дискуссию.

Ранее звезда «Игры в кальмара» спел на русском языке.

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