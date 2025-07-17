«Оживший» после травмы Киркоров обратился со сцены к Алле Пугачевой

Певец Филипп Киркоров выступил в роли манекенщика на премии Fashion TV, продемонстрировав на подиуме «уверенную походку». Об этом сообщает издание Woman.ru.

Со сцены Киркоров обратился к публике с фразой: «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым…» СМИ отмечает, что зал «отреагировал с восторгом» на слова певца, поскольку понял его отсылку к Алле Пугачевой. Согласно Woman.ru, Пугачева не раз высказывалась в подобном ключе — особенно после замужества с Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом).

Также, отмечает СМИ, ранее получивший травму певец стал себя вести более привычно на публике: он уже не выглядит уставшим, а энергично заигрывает и шутит со зрителями.

«Киркоров ожил. Правда так и непонятно, что там с ним было»; «Ну хоть живее стал. А то вообще стоял и не понимал, где находится», «Филипп, как мы рады вас видеть таким! Король-ковбой», — цитирует Woman.ru фанатов артиста.

25 апреля Филипп Киркоров получил ожоги во время выступления в Санкт-Петербурге. Из-за пиротехнического оборудования, прикрепленного к спине, у него загорелся рукав пиджака во время исполнения песни «Черная пантера». У певца диагностировали бурсит — воспаление суставов после ожога.

Продюсер Яна Рудковская отмечала в начале июня, что Киркоров до сих пор не восстановился после ожога. Она советовала певцу не торопиться организовывать много концертов и сосредоточиться на реабилитации.

4 июля Киркоров заявил, что его рука «еще побаливает», но в целом он чувствует себя нормально. Народный артист также посетовал, что никак не может «угодить» своим поклонникам — то они переживают из-за его полноты, то, как сейчас, чрезмерной худобы.

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