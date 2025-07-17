Произведения современных российских авторов планируют перенести на сцену и киноэкран

В России собираются перенести на сцену, а потом и на экран произведения современных авторов. Об этом рассказал РИА Новости президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин.

По его словам, уже было заключено соответствующее соглашение с главным режиссером «Табакерки» и «Современника», артистом и актером Владимиром Машковым.

«Мы с РКС подписали соглашение с тем, чтобы экранизировать, может быть, уже современных авторов на сцене, а потом в кино. Это тоже очень интересно и важно», — сказал Степашин.

В числе современных российских писателей он назвал Захара Прилепина с «Обителью», Юрия Полякова с «ЧП районного масштаба», Евгения Водолазкина с «Авиатором», а также Леонида Юзефовича и Алексея Иванова.

До этого художественный руководитель Московского драматического театра «Модерн» и режиссер Юрий Грымов признался, что планирует снять фильм по мотивам библейского сюжета. Он намерен создать картину про Адама и Еву и фильмы про Льва Толстого и женщин Владимира Маяковского.

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