Юрий Грымов захотел снять фильм про Адама и Еву

Режиссер Юрий Грымов заявил, что снимет фильм про Адама и Еву

Художественный руководитель Московского драматического театра «Модерн» и режиссер Юрий Грымов признался в беседе с ТАСС, что планирует снять фильм по мотивам библейского сюжета.

Грымов заявил, что хочет снять картину про Адама и Еву. Он также выразил желание создать фильмы про Льва Толстого и про женщин Владимира Маяковского.

Грымов — академик Российской академии кинематографических искусств «Ника», академик рекламы (АКАР), лауреат премии президента РФ, Почетный деятель искусств города Москвы, лауреат премии «Ника». Последние 10 лет руководит Московским драматическим театром «Модерн». Здесь он поставил более 20 масштабных спектаклей для взрослой и детской аудитории. Каждый год Юрий Грымов выпускает в театре «Модерн» по три премьеры, в основе которых известные произведения классиков русской и мировой литературы.

За время работы в кино Юрий Грымов снял десяток картин, которые получили российские и международные награды. Он также снял около 600 рекламных роликов, получивших свыше 70 призов на российских и международных фестивалях.

Ранее Кончаловский рассказал, когда режиссерам стоит ехать на СВО.