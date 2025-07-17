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Телеведущая Лазарева будет обжаловать заочный приговор в Верховном суде

Адвокат Соловьев: Татьяна Лазарева обжалует заочный приговор в Верховном суде
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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) намерена обжаловать в Верховном Суде России заочный приговор по делу об оправдании терроризма. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Леонид Соловьев.

По его словам, Лазарева планирует обжаловать приговор в высшей судебной инстанции страны. Адвокат уточнил, что жалоба в Верховный суд ещё не подана.

16 июля суд в Москве заочно арестовал Лазареву по делу о нарушении закона об иноагентах.

15 апреля апелляционный военный суд признал законным заочный приговор Лазаревой, осужденной на 6,5 лет за оправдание терроризма.

Лазарева вместе с семьей покинула Россию в феврале 2022 года в связи с российской специальной военной операцией на Украине и с тех пор не возвращалась. Она многократно критиковала власти РФ за проведение СВО, и в июле того же года ее внесли в перечень иноагентов. Ведущая поселилась в Испании.

Ранее телеведущая Лазарева вспомнила о своей жизни в Москве.

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