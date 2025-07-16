Сын Михаила Круга отложил свадьбу

Сын шансонье Михаила Круга Александр сообщил mk.ru, что отложил свадьбу со своей невестой Ульяной.

Круг объяснил, что он и возлюбленная не успевают подготовиться к бракосочетанию. По словам артиста, он очень занят из-за плотного рабочего графика. Пока у него нет времени на организацию свадьбы. Теперь пара планирует пожениться к маю 2025 года.

Как отметил 23-летний Круг, он не переживает, что «не нагулялся» перед свадьбой.

«Семья – это самое главное и важное, что только есть в жизни. У меня перед глазами пример родителей. Моя мама в 19 лет первый раз вышла замуж, а у отца уже в 25 лет появился ребенок. Семья – это очень важно для каждого человека, ведь это люди, которые будут идти с тобой по жизни и поддерживать», — рассказал исполнитель.

В июне Александр Круг сделал предложение своей возлюбленной в Таиланде. Пара познакомилась на шоу «Давай поженимся!» в 2024 году. В финале выпуска Александр выбрал Ульяну, но свои отношения они рассекретили только в феврале 2025 года.

Ранее Чехова рассказала о свидании с судимым.