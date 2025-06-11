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Сын Михаила Круга сделал предложение своей девушке в Таиланде

Сын шансонье Круга женится на своей девушке Ульяне
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alexanderkkrug/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сын шансонье Михаила Круга Александр женится на своей девушке Ульяне. Об этом сообщило издание Super.

23-летний исполнитель сделал избраннице предложение в Таиланде.

Молодые люди познакомились на шоу «Давай поженимся!» в 2024 году. В финале выпуска Александр выбрал Ульяну, но свои отношения они рассекретили только в феврале 2025 года.

Накануне модель и актриса Эмма Хеминг-Уиллис рассказала, что ее муж, актер Брюс Уиллис, скрывал симптомы своей болезни на съемках.

В своей книге «Неожиданный путь» она написала, что у Брюса Уиллиса были сотрудники, которые подавали ему реплики через скрытый динамик в ухе. По словам актрисы, режиссеры также сокращали диалоги ее супруга. Благодаря этим тактикам артист смог завершить работу в проектах «Миссия ассасина» и «Детектив Найт».

Ранее фигуристка Анисина опубликовала редкое фото с повзрослевшей дочерью от Джигурды.

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