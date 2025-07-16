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Познер раскритиковал идею штрафов за поиск экстремистских материалов

Телеведущий Познер назвал чепухой идею штрафов за поиск экстремистских материалов
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Мария Каримова/«Газета.Ru»

Журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с изданием «Абзац» выступил против инициативы о введении штрафа за намеренный поиск экстремистских материалов в интернете.

Познер считает, что нельзя доказать, был ли поиск намеренным или нет. По мнению телеведущего, этот закон неэффективный и напрасный.

«Вы никогда не докажете, что человек намеренно что-то искал. Это какая-то чепуха, если честно, пустое дело», — заявил журналист.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ранее одобрил поправки о введении штрафа до пяти тысяч рублей для граждан за поиск в интернете «заведомо экстремистских материалов» из реестра Минюста. На данный момент в реестре зарегистрировано 5473 экстремистских материала.

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил «Газете.Ru», что «случайно» наткнуться на экстремистский материал в рунете невозможно.

Немкин пояснил, что экстремистские материалы в интернете, как правило, блокируются. Ответственность наступает не за поиск, а за осознанное открытие запрещенного контента, заявил он. При этом в тексте документа указано, что именно «поиск к заведомо экстремистским материалам» влечет наложение штрафа.

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