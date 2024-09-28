Пересильд рассказала о сложных съемках: «С трудом выжили»

Актриса Юлия Пересильд призналась в беседе с «Пятым каналом», что столкнулась с испытаниями на съемках сериала «Последний богатырь. Наследие».

«У нас была такая интересная экспедиция в Кабардино-Балкарию, что мы с трудом выжили. На самом деле, в кино будет огромное количество потрясающих видов. И сейчас уже наверняка понятно, что это было точно не зря», — поделилась артистка.

Пересильд отметила, что команда, создающая сказочный проект, сталкивается с трудностями, приключениями и житейскими сложностями даже за кадром. Артистка считает, что все невзгоды стоили финального продукта. По ее мнению, сериал вышел отличным.

Пересильд стала наиболее известна по фильму «Вызов». Картина снята на борту Международной космической станции (МКС). Пересильд побывала в космосе вместе с режиссером Климом Шипенко. Они вернулись на Землю после 12 дней съемок фильма.

В июле Юлия Пересильд сообщила, что чувствует свою уникальность после полета в космос. Знаменитость рассказывала, что многие актрисы выбыли из проб именно на этапе подготовки к полету.

Ранее Пересильд вступилась за несовершеннолетнюю дочь после критики стиля.