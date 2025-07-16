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Водонаева высмеяла Киркорова в ковбойской шляпе

Телеведущая Водонаева назвала ковбойский образ Киркорова ее сонным параличом в США
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Кадр из видео/Telegram-канал «VODA»

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева высмеяла в Telegram-канале ковбойский образ народного артиста России Филиппа Киркорова.

На одном из мероприятий Киркоров вышел в красно-коричневой куртке, солнечных очках, джинсах и молочной ковбойской шляпе. Его образ дополнили золотые украшение, коричневый пояс и черная сумка.

«Как выглядит мой сонный паралич в Америке», — пошутила телеведущая.

25 апреля Филипп Киркоров получил ожоги во время выступления в Санкт-Петербурге. Из-за пиротехнического оборудования, прикрепленного к спине, у него загорелся рукав пиджака во время исполнения песни «Черная пантера». У певца диагностировали бурсит — воспаление суставов после ожога.

Продюсер Яна Рудковская отмечала в начале июня, что Киркоров до сих пор не восстановился после ожога. Она советовала певцу не торопиться организовывать много концертов и сосредоточиться на реабилитации.

4 июля Киркоров заявил, что его рука «еще побаливает», но в целом он чувствует себя нормально. Народный артист также посетовал, что никак не может «угодить» своим поклонникам — то они переживают из-за его полноты, то, как сейчас, чрезмерной худобы.

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