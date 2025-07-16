В Москве проходит церемония прощания с режиссером Морозом

Церемония прощания с режиссером Юрием Морозом началась в Москве

В Большом траурном зале Центральной клинической больницы №1 в Москве проходит церемония прощания с режиссером Юрием Морозом. Об этом сообщает РИА Новости.

Отпевание кинодеятеля пройдет в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище, а похоронят его на Ваганьковском кладбище.

О смерти Мороза на 69-м году стало известно 14 июля. По данным журналистов, режиссер с 2023 года боролся с онкологическим заболеванием.

Юрий Мороз дебютировал в кино в дилогии Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел». Широкую известность ему принесла одна из главных ролей в фильме Светланы Дружининой «Принцесса цирка».

В 1990-е годы Мороз стал режиссером. Он создал такие сериалы, как «Братья Карамазовы», «Пелагия и белый бульдог», «Угрюм-река», «Мосгаз. Дело № 5: Операция «Сатана» и многие другие.

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов рассказал, что незадолго до кончины Мороз хотел выйти на театральную сцену в качестве артиста.

Ранее умер режиссер Александр Митта.