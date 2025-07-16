В Баку отказались от российских ведущих после протеста туристов из РФ: «Это уже вторая рокировка»

SHOT: фестиваль Dream Fest заменил Тодоренко и Биковича на звезд из Баку

Ежегодный фестиваль Dream Fest сменил ведущих — Регину Тодоренко и Милоша Биковича — после того, как россияне начали массово сдавать билеты на мероприятие. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как уточняет Telegram-канал, в этом году Dream Fest будут вести местные звезды — телеведущий Мурад Дадашов и продюсер Хусния Магеррамова.

Также, напоминает SHOT, это уже «вторая подобная рокировка на фесте». До этого руководство Dream Fest 2025 убрало из лайн-апа фестиваля всех артистов из России (Стаса Пьеху, Клаву Коку, Егора Крида, группу «Руки Вверх!» и других), что и спровоцировало туристов из России отказаться от посещения мероприятия. СМИ писали, что причиной отмены концертов стало соответствующее распоряжение министерства культуры Азербайджана.

В конце июня в Азербайджане отменили все культурные мероприятия, которые были запланированы российскими государственными и частными учреждениями. В ведомстве объяснили подобное решение «насильственными действиями, совершенными российскими правоохранительными органами в отношении азербайджанцев в Екатеринбурге».

Среди отмененных мероприятий оказались концерты, фестивали, спектакли, выставки и так далее. В минкульте отметили, что граждане смогут вернуть купленные заранее билеты через пункты продаж и онлайн-платформы.

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