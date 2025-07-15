Актера Семена Трескунова привлекли к административной ответственности

Суд в Москве оштрафовал актера Семена Трескунова на 50 тыс. рублей

Тимирязевский районный суд Москвы привлек к административной ответственности актера Семена Трескунова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

«Алексеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 19.34 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Суд назначил актеру наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Telegram-канал PostNews до этого сообщил, что Трескунов задолжал налоговой почти 100 тысяч рублей. У него обнаружили задолженности по двум исполнительным производствам из-за неоплаченных административных штрафов. Общая сумма штрафа составила 91 тысячу рублей.

13 мая Таганский суд Москвы привлек Трескунова к административной ответственности. Актеру назначили административное наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей.

В начале апреля актер заявил, что готов вернуться в Россию в будущем. Также он признался, что стал меньше говорить о политике, поскольку «перестал понимать, что происходит».

Ранее суд вернул издательству изъятые книги Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов).