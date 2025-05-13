Суд оштрафовал актера Семена Трескунова

Суд в Москве оштрафовал актера Семена Трескунова на 45 тысяч рублей

Таганский суд Москвы привлек к административной ответственности актера Семена Трескунова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Трескунов Семен Алексеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента)», — сказано в публикации.

Актеру назначили административное наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей.

10 апреля Трескунов заявил, что готов вернуться в Россию в будущем. Также он признался, что стал меньше говорить о политике, поскольку «перестал понимать, что происходит».

До этого стало известно о разводе актера с женой Анитой Ахмадуллиной. По словам Трескунова, в их жизни поменялись приоритеты и ценности, но ему удалось сохранить хорошие отношения с экс-супругой.

Ранее появилась информация, что Егору Криду грозит штраф в размере до полумиллиона рублей.