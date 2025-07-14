На Витю АК-47 набросились в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на рэпера Витю АК-47 (настоящее имя — Виктор Гостюхин) напали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Издание опубликовало видео, в котором неизвестные накинулись на Витю АК-47. Мужчины пристали к рэперу, когда тот прогуливался по улице. Они агрессивно хватали артиста за части тела и требовали фото и автограф. Человек, который снимал ролик, уточнил, что его друг пьяный.

Сам Гостюхин отказался сфотографировать, но в итоге пожал руку неизвестному. Пьяный мужчина заявил, что вырос на песнях рэпера.

17 декабря Telegram-канал Mash опубликовал видеообращение 11-летнего подростка Ильи Волегова к Вите АК-47, в котором тот призвал рэпера не приезжать в Пермь. В отношении Вити АК-47 он использовал термин, обозначающий потребителя марихуаны. 11-летний активист также назвал артиста «карликом». Свое обращение Волегов завершил словами: «Пермский край — спортивный край».

Представитель Вити АК-47 Антон Петрушенко заявил «Газете.Ru», что не хочет комментировать видеоролик 11-летнего общественника Ильи Волегова, потребовавшего отменить концерт артиста в Перми.

Ранее на Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) завели дело после его разговора с пранкерами Вованом и Лексусом.