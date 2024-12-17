11-летний общественник потребовал отменить концерт Вити АК-47

11-летний активист Илья Волегов потребовал отмены концерта рэпера Вити АК-47 (настоящее имя — Виктор Гостюхин) в Перми. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Волегов призвал Гостюхина не приезжать в Пермь. В своем обращении, опубликованном Mash, мальчик разговаривал уголовным жаргоном. В отношении Вити АК-47 он использовал термин, обозначающий потребителя марихуаны. 11-летний активист также назвал артиста «карликом».

«Пермский край — спортивный край», — заявил мальчик.

В июле Mash сообщил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) заинтересовалась ИП Вити АК-47. Отмечалось, что рэперу грозит налоговая проверка.

В 2023 году Гостюхин создал ИП, через которое должен был заниматься музыкой и прочим. Он не стал нанимать бухгалтера, что, в свою очередь, привело к тому, что музыкант неправильно выбрал систему налогообложения. После этого на бизнес АК-47 обратила внимание ФНС. 8 июля музыкант закрыл свое ИП.

Издание подчеркивало, что Витя АК-47 намерен снова открывать ИП. Однако на этот раз музыкант нанял бухгалтера и уже выстраивает административную работу. Его бизнес планирует работать по упрощенной системе налогообложения.

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