Петербурженку оштрафовали за магниты с Чебурашкой

В Санкт-Петербурге Калининский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску ООО «Союзмультфильм» к Галине Меркуль о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов в своем Telegram-канале.

29 мая, уточнили в суде, было установлено, что принадлежащая Меркуль торговая точка продавала контрафактные магниты с изображением Чебурашки — персонажа, исключительные права на изображение которого принадлежат ООО «Союзмультфильм».

Магнит с Чебурашкой был куплен за 100 рублей. Меркуль факт продажи магнита не оспаривала, доказательств того, что сувенир продавался с согласия истца, не представила.



Суд взыскал с Меркуль в пользу ООО «Союзмультфильм» компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 10 000 руб., стоимость товара в размере 100 руб., почтовые расходы в размере 414 руб. 04 коп., расходы по уплате госпошлины в размере 400 руб. — всего 10 914 руб. 04 копейки.

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