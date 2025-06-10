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В Таллине переименовали Русский театр Эстонии

Худрук Петренко: Русский театр Эстонии сменил название на Театр Сюдалинна
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Русский театр Эстонии переименовали в Театр Сюдалинна («театр в центре города». — «Газета.Ru»). Об этом говорится в официальном заявлении художественного руководителя труппы Дмитрия Петренко.

По словам худрука, одной из причин смены названия стало стремление к тому, чтобы заинтересовывать не только русскоязычных зрителей. По словам Петренко, новый формат будет привлекать местную эстоноязычную публику.

«Театр ориентируется на общеевропейские ценности — свобода, терпимость, любовь», — указывается в тексте, опубликованном на сайте театра.

Петренко подчеркнул, что театр не может существовать «в культурном и политическом вакууме». Он также отметил, что в Таллине проживают около 150 тыс. русскоязычных жителей, но большинство из них не ходят в театр.

Русский театр в Эстонии, существующий с 15 декабря 1948 года, был ранее известен как Государственный русский драматический театр Эстонской ССР. Он является единственным в балтийской республике профессиональным театром, в репертуаре которого есть спектакли на русском языке.

До этого власти Таллина приняли решение о переименовании двух гимназий, исключив из их названий слово «русский».

Ранее стало известно, что Эстония может запретить оформлять документы на ВНЖ на русском языке.

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