Сегодня, 9 июля, умерла народная артистка России Галина Карелина. Об этом сообщил Александринский театр.

Артистке было 94 года. Дату прощания с артисткой в театре пообещали сообщить позже.

В Александринском театре добавили, что актриса до последнего оставалась на сцене. Ее последними работами стали роли Бабушки в спектакле «Блаженная Ксения. История любви» и Дамы в «Маскараде. Воспоминания будущего».

Карелина родилась в 1930 году. Она окончила Ленинградский театральный институт, а с 1955 года служила в Александринском театре. Артистка посвятила театру почти 70 лет и сыграла более 60 ролей в классическом и современном репертуаре, включая знаковые образы в спектаклях «Маленькие трагедии», «Последняя жертва», «Васса Железнова», «Привидения» и других.

Ее работы стали важной частью истории отечественной сцены, отметили в театре. Карелина была удостоена государственных и профессиональных наград за вклад в отечественную культуру и искусство.

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